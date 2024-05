Žile začele priprave na Europeado

Do Europeade 2024, evropskega nogometnega prvenstva narodnostnih in jezikovnih manjšin, je še 44 dni. Reprezentanca Slovencev iz Italije se bo v nedeljo, 30. junija, ob 11. uri v Flensburgu (Flensborg v danščini) v Nemčiji pomerila s Furlani, ki bodo na Europeadi nastopili prvič. Žile pa so krstni nastop na evropskem prvenstvu manjšin opravile pred dvema letoma na Koroškem v Avstriji, kjer so nogometaši selektorja Maria Adamiča v četrtfinalu z 1:0 izgubili proti kasnejšim prvakom, Južnim Tirolcem. Od takratne reprezentančne garniture je ostalo le osem igralcev. Petnajst, od skupno triindvajsetih, ki bodo odpotovali v severno Nemčijo, je torej novih.

V torek v Vižovljah

Prvi uradni nastop Žil bo v torek, ko se bo reprezentanca Slovencev iz Italije v torek ob 20. uri zbrala v Vižovljah in igrala prijateljsko tekmo proti Vesni, ki je letos nastopala v 2. amaterski ligi. Druga prijateljska tekma bo že na sporedu v četrtek, ko bodo Žile igrale v Sovodnjah ob 19.30 z deželno selekcijo U19. Nato se bodo priprave na Europeado nadaljevale od torka, 4. junija, ko bodo Adamičevi nogometaši trenirali v Bazovici. Sledila bo prijateljska tekma v Križu (6. junija), trening v Sovodnjah (10. 6.), trening v Vižovljah (12. 6.), v Špetru (14. 6.), Doberdobu (17. 6.), Križu (19. 6.), trening tekma v Repnu (21. 6.), trening v Štandrežu (24. 6.) in zadnji trening pred odhodom v Nemčijo v Vižovljah (26. 6.). Isti dan bo v dopoldanskih urah v deželni palači v Trstu tudi novinarska konferenca. »Odločili smo se, da bodo treningi malo povsod na območju, kjer živimo Slovenci. Novost je, da bomo trenirali tudi v Špetru v Beneški Sloveniji, kjer so doma bratje Codromaz,« je dejal operativni tajnik ZSŠDI in vodja odprave na Europeado Igor Tomasetig.

Več v današnji (sobotni) izdaji Primorskega dnevnika