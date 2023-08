Na počitnice v Albanijo: V 10 dneh smo bili vsaj 20 ur mirni v avtu

»We’re going to Ibiza« ali »Gremo na Ibizo« so leta 1999 prepevali Vengaboys, ki bi lahko letos poleti svojo super uspešnico prekrstili v »Gremo v Albanijo«. Balkanska država je namreč kar naenkrat postala ena izmed najbolj priljubljenih evropskih turističnih destinacij. O njej so v preteklih tednih s kar precejšnjo vnemo poročali predvsem nekateri italijanski državni mediji, saj je letos veliko turistov iz Italije izbralo Albanijo za preživljanje poletnega dopusta. Dnevniki so namreč izpostavljali, kako so cene v Albaniji bistveno nižje kot v Italiji, kjer vsakodnevno poročamo o porastu cen, ki je predvsem v turističnih krajih večkrat višji od inflacije in je marsikdaj povezan s špekulacijo oz. s pravim »goljufanjem« turistov. Albanijo je letos za poletni dopust izbralo tudi več Slovencev s Tržaškega in z Goriškega, 27-letna Lara z Vrha in 30-letna Mara iz Trsta pa sta nam orisali izkušnje, ki sta jih doživeli vsaka s svojo skupino prijateljev oz. prijateljic.

Infrastruktura je nezadostna

Pričevanji sta precej različni, najbrž tudi zaradi obdobja počitnic in izbranih destinacij. Mara je s sestro in prijateljico Albanijo obiskala med 17. in 29. julijem, ko tako velikega navala turistov še ni bilo, Lara pa se je s svojo štandreško-vrhovsko-sovodenjsko skupino v Albaniji mudila med 6. in 16. avgustom oziroma v za italijanske prebivalce ključnem počitniškem obdobju, za nameček tik potem, ko so za ogromno promocijo Albanije poskrbeli italijanski mediji. »V Albanijo smo nameravali že več let, pandemija in drugi razlogi pa so nam prekrižali načrte. Letos nam je vendarle uspelo, škoda pa, ker so to državo zdaj odkrili v bistvu vsi, predvsem Italijani,« pove Lara in pojasnjuje, da so po večjem delu Albanije in torej ne samo ob morju, naleteli na neverjetne gneče ljudi in kolone vozil. »Mislim, da smo v 10 dneh preživeli vsaj 20 ur mirni v avtu. Cest je premalo, tako da je bil promet zelo zgoščen. Zaradi tega bi se, vsaj v tem obdobju, nikoli več ne vrnila. Iz Skadra v Tirano, ki sta oddaljena 100 kilometrov, smo se tako v eno kot v drugo smer npr. vozili celih pet ur,« ocenjuje Lara, ki sicer pravi, da je bilo mogoče opaziti številna gradbišča, saj v Albaniji hitijo z gradnjo nove infrastrukture, ki je trenutno nezadostna, da bi lahko sprejela tolikšen naval turistov. Tako ona kot Mara sta sicer izpostavili albansko prijaznost, potrdili, da so cene precej nizke, navedli pa sta tudi, da sta naleteli na veliko smeti.