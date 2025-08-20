Na Poljskem strmoglavil in eksplodiral dron

Na vzhodu Poljske je danes na koruzno polje strmoglavil brezpilotni letalnik in tam eksplodiral. Po dosedanjih informacijah tamkajšnjega tožilca gre najverjetneje za vojaški dron in ne za civilni letalnik tihotapcev, kot so sprva domnevali. Izvor drona za zdaj ni znan.

Dron je zgodaj davi padel na polje kakih sto kilometrov jugovzhodno od Varšave, okoli 120 kilometrov od poljske meje z Ukrajino in 100 kilometrov od meje z Belorusijo.

Na posnetkih, ki jih je objavil poljski spletni portal LukowTV, je videti blisk, ki mu sledi glasen pok. V več hišah v bližini so se razbila okna. Nihče ni bil poškodovan.

Policisti so na mestu strmoglavljenja letalnika našli ožgane plastične in kovinske ostanke. Minister za obrambo Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je dejal, da policija in vojska trenutno varujeta in preiskujeta celotno območje, tudi s helikopterji in izvidniškimi droni.

Minister Kosiniak-Kamysz je sprva dejal, da dron nima vojaških značilnosti in da bi ga lahko uporabljali tudi tihotapci.

Tožilec v Lublinu na vzhodu Poljske je kasneje na novinarski konferenci povedal, da po dosedanjih podatkih obstaja zelo velika verjetnost, da gre za vojaški dron. Ob tem je izključil možnost, da bi šlo za civilni ali tihotapski letalnik. Povedal je tudi, da zaenkrat ni mogoče ugotoviti niti izvora drona niti tega, od kod je priletel.

Po poročanju poljskih medijev, ki se sklicujejo na vire na ministrstvu za obrambo, gre za različico ruskega drona Gerbera. Dron tega tipa so v začetku meseca našli v Litvi. Vilnius je zaradi tega zaprosil zvezo Nato za takojšnje ukrepe za okrepitev svoje zračne obrambe.