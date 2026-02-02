Malčki, starši in vzgojitelji spoznavali slovensko kulturo

Knjige, zgodbe in dva jezika so v petek dopoldne napolnili prostore Vasi za rast (Villaggio per Crescere) v Ulici Castaldi pri Sv. Jakobu. Najmlajši obiskovalci, njihovi starši in vzgojitelji so se zbrali na posebnem dogodku, posvečenem skupnemu branju v družini ter spoznavanju slovenske kulture že v najzgodnejšem otroštvu. Pobuda je bila namenjena otrokom do šestega leta starosti in je v ospredje postavila pomen dvojezičnosti ter medkulturnega povezovanja.

Dogodka so se udeležili generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Gregor Šuc, predsednica in direktorica Fundacije Libero in Zora Polojaz Vlasta Polojaz in Neža Kravos, predsednica in podpredsednica Italijanskega ženskega centra v Trstu Maria Trevisan in Elena Cerkvenič, nacionalna koordinatorica projekta Villaggio per Crescere Anduena Alushaj, vzgojitelji omenjene vasi in malčki v spremstvu staršev.

V okviru srečanja so Vasi za rast podarili knjige v slovenskem in italijanskem jeziku in na ta način obogatili njej knjižni fond. Dogodek je bil uresničen s pomočjo Fundacije Libero in Zora Polojaz ter, pod pokroviteljstvom Generalnega konzulata Republike Slovenije in v sodelovanju prostovoljk projekta Rojeni za branje, ki že vrsto let spodbuja branje v družinskem krogu.

Prav prostovoljki tega projekta sta petkovo jutro popestrili z dvojezičnim branjem. Antonella Farina in Sonia Tersar sta z izbranimi zgodbami v slovenskem in italijanskem jeziku, prilagojenimi starostni skupini do šestega leta starosti, otrokom in staršem ponudili priložnost za aktivno sodelovanje, izmenjavo in skupno doživljanje zgodb.

Pobuda je naletela na zelo pozitiven odziv udeležencev. Generalni konzul Šuc je ob tej priložnosti izpostavil poseben pomen branja v dvojezičnem in večkulturnem okolju, kakršno je tržaško, ter vlogo, ki jo ima jezik pri oblikovanju identitete in medkulturnega dialoga že v zgodnjem otroštvu.