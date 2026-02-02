»Zlatorog je vesela in razposajena opera, primerna za vsakogar«

V mesecu, ki ga zaznamuje slovenski kulturni praznik, bo koncertna izvedba opere Zlatorog Viktorja Parme 9. februarja ob 20.30 v gledališču Verdi zelo primerna počastitev tržaške slovenske ustvarjalnosti. Podvig, ki je nastal na pobudo tržaškega Novinarskega krožka in z bistvenim sodelovanjem Akademije za glasbo v Ljubljani, ni prezrl aktivne vključitve osrednjih glasbenih ustanov slovenske skupnosti v Furlaniji- Julijski krajini.

Pri izvedbi sodelujeta namreč zbora Glasbene matice in Slovenskega centra za glasbeno vzgojo Emil Komel. Marka Sancina, dirigenta mešanega zbora Jacobus Gallus, in Davida Bandlja,ki vodi mešani mladinski zbor Komel, smo zaprosili za prve vtise ob stiku s Parmovo partituro, ki naj bi stilno odražala svojo »slovensko tretjino« ravno na zborovskem področju. Predhodno poznavanje avtorja in njegovega opusa v tem primeru ni samoumevno, je povedal Sancin: »Viktorja Parmo sem seveda poznal že kot učenec glasbe. Spominjam se slike, ki smo jo gledali med čakanjem na lekcije na starem sedežu Glasbene matice v Ulici Manna. Ista slika zdaj visi v prostorih šole v Rojanu. Poznam njegove opere in operete, a nisem nikoli izvajal njegove glasbe, čeprav je napisal nekaj skladb za klavir in za zbore«.

Prav tako je bilo sodelovanje pri projektu vir novih odkritij za Davida Bandlja. »Prvič se ob Zlatorogu soočam z glasbo Viktorja Parme, kar pravzaprav predstavlja zame osebno in za zbor prijetno novost. Počaščeni pa smo, da smo lahko skupaj z ostalimi akterji deležni te zgodovinske koncertne izvedbe Parmove opere, še toliko bolj, ker bo naslovno vlogo Janeza odpel pevec Andrej Rustja, ki se je kalil v našem zboru.«

Sancin je Parmovo glasbo označil z obetavnimi besedami, ki vabijo k poslušanju: »Njegov slog je zelo prijeten. Neka mešanica italijanske in dunajske glasbe tistega časa, romantike in kančka verizma. Zborovsko pisanje pa temu podobno, seveda obarvano s čitalniško literaturo. Parma je bil dober skladatelj, orkestracija je polna in vokalnost zelo solidna. Zlatorog je izraz vseh teh karakteristik, delo je veselo in razposajeno, primerno za vsako publiko.«