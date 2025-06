Na Poljskem umrl 21-letni furlanski voznik relija

V kraju Elganowo na Poljskem je danes umrl 21-letni furlanski voznik relija Matteo Doretto. Na predtekmovalni preizkušnji je izgubil nadzor nad svojim peugeotom 208 rally 4 in zapeljal s ceste, pri čemer je silovito trčil v drevo. Poškodbe so bile prehude in je bil na kraju mrtev. Njegov kopilot, 26-letni Samuele Pellegrino, se je huje poškodoval in so ga prepeljali v bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da njegovo življenje ni ogroženo.

Na kraju so bili gasilci, ki so se dalj časa trudili, da bi voznika potegnili iz razbitin. Reševalci so Doretta poskušali oživljati, toda je bil ves njihov trud žal zaman.

Doretto, ki je živel v kraju Azzano Decimo na Pordenonskem, je bil leta 2024 italijanski mladinski prvak in je pred tremi tedni osvojil tretje mesto na reliju Madžarske. Ob koncu tega tedna bi se bil moral udeležiti četrte tekme evropskega mladinskega prvenstva.

Sožalje družini in prijateljem ter celotnemu športnemu gibanju je ob izgubi Mattea Doretta izrekel predsednik FJK Massimiliano Fedriga.