Na Pordenonskem v prometni nesreči umrla 19-letna fanta

V Furlaniji in širši javnosti močno odmeva tragična smrt dveh mladih devetnajstletnih nogometašev. Danilo Boz in Fabio Rosa sta včeraj pozno zvečer umrla v prometni nesreči v predoru doline Val Colvera na Pordenonskem, ki povezuje kraja Frisanco in Maniago. Tretji, ravno tako 19-letni fant, ki je bil za volanom, se je huje poškodoval, vendar ni v smrtni nevarnosti. Trčili so v drug avtomobil, ki ga je vozila 72-letnica iz Zoppole. Ta naj bi utrpela manj hude poškodbe.

Mladi žrtvi sta bila tako kot poškodovani voznik člana nogometne ekipe Maniago Vajont, ki tekmuje v promocijski ligi FJK. Vračali so se domov s treninga. Okoliščine prometne nesreče še niso povsem jasne. Po trenutno razpoložljivih podatkih pa naj bi avtomobil s trojico mladih po ovinku izgubil oprijem na cestišču in zapeljal na nasprotni vozni pas.