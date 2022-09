Na poti med planinama umrla 54-letna ženska

Na poti med planinama Lom in Nemci na Tolminskem je v četrtek ob padcu v grapo umrla 54-letna ženska iz Severne Primorske. Iz planine Lom se je odpravila do bližnjega pašnika in se ni vrnila. Gorski reševalci so jo malo pred 23. uro našli v neprehodni grapi, približno sto metov pod stezo, so za STA povedali na Policijski upravi Nova Gorica. Ženska se je ob približno 15. uri odpravila do pašnika in se ni vrnila. Sprva so jo na planini iskali svojci, policijo pa so obvestili po 20. uri.

Na planini jo je iskalo 18 gorskih reševalcev iz Tolmina. Našli so jo v neprehodni grapi, približno pol kilometra od planine Lom proti planini Nemci. Policisti so izključili tujo krivdo za smrt, saj ni bilo ugotovljenih znakov nasilja.

Policisti bodo o dogodku obvestili pristojno državno tožilstvo, so še povedali na PU Nova Gorica.