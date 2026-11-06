Zelena luč elektrovodoma do Rojana in Rocola

Dežela Furlanija - Julijske krajine je odobrila načrt posegov družbe Terna na elektroenergetskem omrežju na Tržaškem. Terna v sporočilu za medije navaja, da je projekt del njenega načrta za povečanje odpornosti omrežja. Družba, ki jo vodi Pasqualino Monti, želi tako okrepiti lokalno električno omrežje in izboljšati njegovo odpornost na ekstremne vremenske pojave, predvsem na močan veter.

Namen posegov je zatorej zmanjšati tveganje izpadov elektrike na tem območju ter pomembno prispevati k varnemu obratovanju in ustrezni zmogljivosti omrežja, ki bo zaradi načrtovane elektrifikacije tržaškega pristanišča bolj obremenjeno, so pojasnili pri Terni.

Prvi sklop del predvideva izgradnjo več kot 23 kilometrov dolgega podzemnega kablovoda, ki bo povezoval elektroenergetsko postajo v devinsko-nabrežinski občini z glavno transformatorsko postajo v Rojanu. Zaradi dolžine kabla bodo na devinsko-nabrežinski elektroenergetski postaji namestili dodatne omrežne naprave, kar bo zahtevalo manjšo razširitev obstoječe infrastrukture.

Drugi podzemni kabelski elektrovod, dolg dobrih devet kilometrov, bo povezoval postaji Valmartinaga v Rojanu in Rocol.

Umeščanje tras elektrovodov ter načrtovana razširitev elektroenergetske postaje sta plod tesnega usklajevanja družbe Terna z občinami in drugimi pristojnimi organi. Cilj je bil čim bolj omejiti posege na zasebnih zemljiščih in prednostno izkoristiti zemljišča, ki jih že upravljajo občine oziroma druge javne uprave.