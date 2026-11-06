S prefektom o šumnikih in slovenščini, ki je še ni

In vendar se premika, pa čeprav počasi in mukoma. O reševanju obstoječih težav z izpisovanjem slovenskih črk na zdravstvenih potrdilih in drugih zdravstvenih dokumentih ter o vprašanju rabe slovenščine v javni upravi, natančneje v tržaški občini, je tekla beseda na včerajšnjem srečanju na tržaški prefekturi. Tržaški prefekt in vladni komisar za FJK Giuseppe Petronzi se je včeraj sestal s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Italiji – SKGZ sta zastopala predsednica Nives Cossutta in deželni tajnik Livio Semolič, SSO pa predsednik Walter Bandelj ter sodelavka Tamara Leghissa –, s tržaškim županom Robertom Dipiazzo in generalnim tajnikom Občine Trst Giampaolom Giunto ter s predstavnikoma javnega zdravstvenega podjetja za Tržaško in Goriško (ASUGI) ter deželne informacijske družbe Insiel.

Predstavniki družbe Insiel so na srečanju predstavili videonavodila za ustrezno vnašanje slovenskih črk, pa tudi morebiti nemških, v sisteme. Pri družbi Insiel pa še vedno niso odpravili težav pri izpisovanju šumnikov v zdravstvenih potrdilih in drugih sorodnih papirjih. Včeraj so pojasnili, da je težava v neuspešnem komuniciranju dveh podatkovnih baz, iz katerih deželno zdravstvo črpa podatke.

V nadaljevanju je prišlo na vrsto še vprašanje rabe slovenščine v javni upravi, natančneje v Občini Trst, kjer kljub večkratnim opozorilom zaradi premajhne prevajalske kadrovske zasedbe na občini v obeh kraških rajonskih svetih ni vedno zagotovljena možnost uporabe slovenščine, na kar so vnovič opozorili župana Roberta Dipiazzo.