Na Primorskem preklicali veliko požarno ogroženost naravnega okolja

Uprava RS za zaščito in reševanje je razglasila prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja v 19 občinah obalno-kraške in goriške statistične regije. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta danes prenehala izvajati poostren nadzor.

Velika požarna ogroženost naravnega okolja je bila razglašena v občinah Koper, Izola, Piran, Ankaran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba.

Ukrep je bil na celotnem območju neprekinjeno v veljavi od 10. avgusta, v najbolj ogroženih občinah v slovenski Istri in na Krasu pa že od 17. julija. Po daljšem sušnem obdobju je v noči na nedeljo začelo občasno deževati tudi v teh krajih.

V obdobju razglašene velike požarne ogroženosti je bilo v naravnem okolju prepovedano kuriti, požigati in odmetavati predmete, ki lahko povzročijo požar.