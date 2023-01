Na Primorskem zaradi močne burje 1200 gospodinjstev brez elektrike

Zaradi z vetrom in snegom povezanih težav so ponekod ostali brez elektrike. Po podatkih Elektra Ljubljana je brez elektrike 766 uporabnikov na območju Trojan in Bele krajine, Elektro Primorska pa poroča o približno 1200 takšnih primerih.

Večinoma gre za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra. Kot so sporočili iz Elektra Primorska, je danes zjutraj zaradi vetra prihajalo do okvar električnega omrežja in posledično do prekinitev dobave električne energije na nekaterih mestih njihovega distribucijskega območja.

Trenutno je brez električne energije 1200 odjemalcev in 50 transformatorskih postaj na Goriškem, Kanalskem in Postojnskem ter v krajih Ilirska Bistrica in Dekani.

Kot so pojasnili, gre večinoma za posledice podrtih dreves na daljnovodih in potrganih žic zaradi vetra. Vse ekipe so na terenu in se trudijo vzpostaviti normalno stanje. Napake odpravljajo sproti, delo naj bi končali do večera, so dodali.