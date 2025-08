Na primorski avtocesti je danes promet zgoščen in nastajajo zastoji v obe smeri, poroča portal promet.si.V smeri proti Kopru je bil ob 15.15 promet upočasnjen med razcepom Kozarje in Brezovico ter med Bertoki in Koprom. Potovalni čas od Ljubljane do Kopra se je podaljšal za okrog 20 minut.

V smeri proti Ljubljani pa je znašala zamuda približno uro in pol. Zastoji so ob 15.15 nastajali na posameznih odsekih med priključkoma Razdrto in Brezovica.