Koprski policisti so na primorski avtocesti, na območju, kjer je omejitev 100 km/h, prestregli občutno prehitra voznika. Voznik iz Romunije, star 50 let, je peljal 159 km/h, 35-letni državljan Nemčije pa 181 km/h pred predorom Kastelec. Obema so izdali plačilni nalog.