Koprski policisti so včeraj popoldne posredovali na primorski avtocesti, od koder so prejeli obvestilo, da je na cestišču pri počivališču Studenec kanu. Čoln so odstranili. Policisti so izsledili voznika tovornega vozila s priklopnikom, 48-letnega državljana Poljske, kateremu je zaradi nepravilno pritrjenega tovora čoln padel na vozišče. Plačal je globo.