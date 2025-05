Na primorski avtocesti pod vplivom alkohola drvel 229 kilometrov na uro

Včeraj zvečer so na avtocesti pri Divači v smeri Postojne policisti prestregli in ustavili 45- letnega voznika, ki je drvel kar 229 kilometrov na uro. Ugotovili so, da je tudi pregloboko pogledal v kozarec in vozil pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal 0,51 mg/l alkohola, zato so mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje in so mu izdali plačilna naloga za 1200 evrov oz. za 900 evrov. Izrekli so mu tudi devet kazenskih točk zaradi hitrosti in šestnajst kazenskih točk za vožnjo pod vplivom alkohola.