Na primorski avtocesti se je ponoči prevrnil tovornjak s prikolico

Na primorski avtocesti med Postojno in Razdrtim se je ponoči v smeri proti Ljubljani prevrnilo tovornjak s prikolico za prevoz živali. Prebil je varovalno ograjo in obstal na boku. Voznik in sopotnik, stara 46 oz. 36 let, oba s Celjskega, sta bila ukleščena v kabini, od koder so ju rešili gasilci. Oba so prepeljali v UKC Ljubljana, voznik je bil huje poškodovan.

V tovornjaku so prevažali 30 glav goveda, vse živali so po nesreči ostale v poškodovani prikolici. Na kraj so prišli delavci VURS, ki so jih odpeljali v Postojno. Nekaj živali je bilo poškodovanih, en bik je poginil.

Avtocesta je bila več ur zaprta v obe smeri. Posledice nesreče so odstranili ob 9.25, sledilo je čiščenje cestišča in saniranje varovalne ograje. Avtocesto so ob 10.55 ponovno odprli za promet, zaprta pa sta še prehitevalna pasova.