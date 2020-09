Na Proseku posadili trto prijateljstva, potomko Stare trte

Kdor bo odslej stopil na dvorišče Doma prosekarja, ki so ga uredili na trgcu pred proseško cerkvijo sv. Martina, se bo sprehodil mimo »hčerke« Stare trte, najstarejše vinske trte na svetu, ki svoje veje razteza na mariborskem Lentu. Ob 70-letnici delovanja je namreč Kmečka zveza od Mestne občine Maribor v dar prejela sadiko več kot 450-letne vinske trte, staroste vseh trt na svetu, ki jo najdemo tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.

Proseško sadiko, vitice katere se bodo oprijemale tipičnega lesenega kraškega latnika – postavil ga je Miloš Kalc – so krstili za trto prijateljstva: predstavil jo je član vodstva Kmečke zveze Edi Bukavec. Njeni »botri« so predsednik Kmečke zveze Franc Fabec, ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, član deželne vlade Furlanije - Julijske krajine z resorjem za kmetijstvo Stefano Zannier, tržaška občinska odbornica za kmetijstvo Serena Tonel in predsednik Konfederacije kmetov Italije Dino Scanavino, ki so včeraj prijeli za lopate in jih zasadili v rodovitno zemljo, s katero so »postlali« mladi, a že modri trti prijateljstva. Blagoslovil jo je proseški župnik Jože Špeh.