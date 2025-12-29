Na silvestrovo veselo tudi v Ljubljani, Kopru in Novi Gorici

Ob vstopu v novo leto v številnih večjih mestih in krajih po Sloveniji pripravljajo silvestrovanja na prostem z živo glasbo. Tudi letos se bodo ognjemetom odpovedali v večini občin, kjer organizirajo silvestrovanje na prostem. Med njimi pa ni Ljubljane, kjer se obeta petminutni ognjemet.

V Ljubljani tudi letos pripravljajo več silvestrovanj na prostem, ki bodo z edinstvenim glasbenim značajem in vzdušjem zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo zbrane zabavali Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice, na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z Alenko Godec. Na Pogačarjevem trgu bo nastopil Vili Resnik, na Trgu francoske revolucije pa skupine The Canyon Observer, Niet in IDEM.Ob polnoči bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. Če bo megla, povečana oblačnost ali močan veter, bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami, pojasnjujejo na občini.

Veselo bo tudi na Primorskem. V Kopru bodo v novo leto v Taverni vstopili s skupino Šank Rock, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabaval Petar Grašo s spremljevalno zasedbo Tequila Band. V Novi Gorici bodo v novo leto skočili z Mambo Kingsi.Zabavna in glasbeno obarvana silvestrovanja prirejajo tudi drugod po Sloveniji.