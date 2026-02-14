Na Goriškem pustne zabave za vse generacije

Napočil je čas za pustne zabave za vse generacije. Pod ogrevanim šotorom v Sovodnjah bo danes, 14. februarja, drugi pustni ples v organizaciji društva Karnival, od 21. ure dalje bosta za veselo vzdušje skrbela didžej Armency in bend The Maff.

Sovodenjsko tridnevno pustovanje se je začelo v petek, 13. februarja, na programu je bil nastop priljubljene doberdobske skupine Blek Panters. V nedeljo, 15. februarja, bo sovodenjski pust dosegel svoj vrhunec s sprevodom, ki se bo pričel ob 14. uri pri nekdanji lekarni v Prvomajski ulici. Sprevodu bo sledil ples s skupino Happy Day. V društvu Karnival so trepetali do konca, k sreči so napovedi za jutrišnji dan dobre, tako da bo lahko sprevod potekal, kot je bilo načrtovano. Manj sreče z vremenom so imeli v Šempetru, kjer so odpovedali današnjo pustno povorko in jo odložili na soboto, 21. februarja.

V Sovodnjah bodo prišli na svoj račun tudi najmlajši. V torek, 17. februarja, od 16. ure dalje bo v Kulturnem domu Jožef Češčut otroško pustno rajanje z igrami, plesom in poslikavo obraza z animatorjem Ernestom. Obvezna sta prijava do nedelje, 15. februarja, in spremstvo odraslih. Dogodek pripravljajo Kulturno društvo Sovodnje, društvo Karnival in Kulturni dom Gorica.

Doberdob, Dol, Jamlje

V začetku prihodnjega tedna bodo na sporedu tradicionalna pustovanja po vaseh. V ponedeljek, 16. februarja, ob 16. uri bo pod šotorom v občinskem parku v Doberdobu pustno rajanje z animacijo, ob 14. uri se bodo maškare odpravile na sprehod po vasi. Otroke iz vrtca in osnovne šole morajo spremljati starši. Pustno dogajanje prirejata Združenje staršev Doberdob in plesna šola Movartex v sodelovanju z vaškimi društvi. V ponedeljek, 16. februarja, ob 21.30 bo sledilo pustovanje s skupino The Maff in didžejem Freza. Ponedeljek je že tradicionalno namenjen pustu tudi v Dolu;v društvenih prostorih na Palkišču bo ob 22. uri nastopila skupina Happy Day.

V Jamljah bo pustna »fešta« na sporedu v torek, 17. februarja, ob 21. uri. Tudi na jameljskem pustu bo nastopila skupina Happy Day.

V Gorici bo v ponedeljek, 16. januarja, ob 14.30 bo izpred Verdijevega gledališča startal otroški pustni sprevod, ob 15. uri bo zabava na Travniku in ob 17.30 bo v Kinemaxu projekcija otroškega filma. V Novi Gorici bo v torek, 17. februarja, ob 16. uri pustno rajanje na Bevkovem trgu. Niz pustnih sprevodov v nekdanji goriški pokrajini se bo zaključil v torek, 17. februarja, v Tržiču. Ob 12. uri bo tradicionalna »cantada«, ob 14. uri se bo začela pisana pustna povorka.