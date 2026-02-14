Za tretjino najstnikov partnerji ugotavljajo geografski položaj

V Italiji je vsak četrti najstnik oz. najstnica žrtev nasilnega obnašanja v partnerskem odnosu, za vsakega tretjega⁄tretjo pa partner oz. partnerka ugotavlja prisotnost v določenem kraju s pomočjo preverjanja geografskega položaja. To izhaja iz poročila, ki ga je organizacija Save the Children pripravila s pomočjo zavoda Ipsos Doxa in v katerem so prikazani rezultati ankete, opravljene lani jeseni, ki je zajela tisoč mladih med 14. in 18. letom. Poročilo z naslovom Samo šalil sem se. Nove ugotovitve o nasilju v odnosih med najstniki (Stavo solo scherzando. Nuove evidenze sulla violenza nelle relazioni tra adolescenti) so pri Save the Children objavili danes, na predvečer valentinovega, praznika zaljubljencev, a z zaljubljenostjo oz. ljubeznijo ima bolj malo opravka. Kot že rečeno, iz ankete izhaja, da je vsak četrti vprašani najstnik imel opravka z nasilnim obnašanjem v partnerskem odnosu v obliki klofut, udarcev s pestjo, porivanja in metanja predmetov, v 36 odstotkih primerov pa je bilo nasilje besedno. Za vsakega tretjega je partner ugotavljal prisotnost s pomočjo preverjanja geografskega položaja, 28 odstotkov vprašanih pa je izjavilo, da so nanje partnerji pritiskali, da bi jim posredovali fotografije ali videoposnetke intimnega značaja. Več kot 40 odstotkov najstnikov (v slučaju deklet 50 odstotkov) je bilo žrtev nadlegovanja s komentarji spolne narave, 28 odstotkov jih je izjavilo, da je prišlo do nedovoljene delitve njihovih intimnih posnetkov, 29 odstotkov pa jih je bilo proti svoji volji prisiljenih v dejanja spolne narave. 36 odstotkov vprašanih je bilo žrtev žaljenja oz. zasmehovanja zaradi spola oz. spolnega nagnjenja, 28 odstotkom pa se je vsaj enkrat pripetilo, da so imeli priložnostne intimne odnose, potem ko so prekomerno zaužili alkohol, dan potem pa se niso dobro spominjali okoliščin.

Poročilo med drugim ugotavlja, da so žrtve takega ravnanja zlasti dekleta, ki so se, da bi se izognila nevarnostim, začela obnašati na način, ki omejuje njihovo svobodo: 60 odstotkov se jih npr. odloča, da se ne podajo na samoten kraj, 49 odstotkov se jih izogiba uporabi mestnih prevoznih sredstev zvečer, če so same, 21 odstotkov se jih odloča za obleke, ki niso »izzivalne« idr. Drugače je med najstniki v porastu zavest o razliki med ljubeznijo in posestjo, 85 odstotkov bi se jih v primeru nasilja posvetovalo z družino, samo enajst odstotkov pa jih ve za brezplačno telefonsko številko za preprečevanje nasilja in zalezovanja 1522. 79 odstotkov pa jih verjame v koristnost uvedbe obveznega tečaja spolne in čustvene vzgoje v šolah, k čemur pozivajo tudi pri Save the Children.