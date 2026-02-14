Tudi Dante zbližuje FJK in Slovenijo

Jutri ob 18. uri bo v družbenem centru v Torviscosi predstavitev projekta Torviscosa letteraria (Literarna Torviscosa), ki se je uvrstil na prvo mesto med 57 projekti na razpisu literarnih turističnih poti v Furlaniji Julijski krajini. Razpis sodi v projekt »Dante – trajnostne in odporne kulturne prakse za inovativno in integrirano ponudbo literarnega turizma«, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija – Slovenija.

Projekt Dante (danes ob 10.30 bo predstavitev tudi v tržaškem Ljudskem vrtu pred Kosovelovim kipom) se posveča pomembnim vrednotam sporazumevanja v nacionalnih jezikih, širitvi rabe slovenskega oz. italijanskega jezika z vzpostavitvijo, evidentiranjem in mreženjem literarnih poti. »Projekt izhaja iz utemeljitelja italijanskega knjižnega jezika Danteja Alighierija in njegove prisotnosti v čezmejnem prostoru, saj predstavlja njegovo delo dediščino temeljnih vrednot, v katerih se prepoznavamo še danes. Njegovo delo Božanska komedija je pesniška enciklopedija vsega srednjeveškega znanja in je bila ustvarjena tudi na današnjem območju FJK in Posočja, ki sta bila nekoč pod skupno upravo oglejskega patriarha,« piše v utemeljitvi projekta.

Znano je, da je Dante obiskal te kraje po izgonu iz domačih Firenc. V tem času je verjetno nekaj časa bival na starem Devinskem gradu in domneva se, da je takrat prišel tudi do Tolmina, kjer ga je gostil oglejski patriarh Pagano Della Torre. Vodilni partner projekta (v njem je soudeležen tudi Tolminski muzej) je občina Izola.