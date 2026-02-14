Poročilo mešane komisije z drugim ponatisom

V zbirki Mednarodno pravo je izšel ponatis knjige z naslovom Slovensko-italijanski odnosi 1880 - 1956, poročilo slovensko-italijanske zgodovinsko-kulturne komisije. Slovensko zunanje ministrstvo, ki je skupaj s Fakulteto za družbene vede izdalo zbirko, poročilo označuje za temeljno strokovno izhodišče za razumevanje najbolj zapletene zgodovine teh odnosov. Poročilo je po navedbah ministrstva, ki jih obnavlja Slovenska tiskovna agencija, rezultat sedemletnega raziskovalnega dela mešane slovensko-italijanske kulturno-zgodovinske komisije, ki je bila ustanovljena leta 1993 na pobudo slovenske in italijanske vlade. Gre za drugo izdajo, prva je izšla leta 2000.

Poročilo v slovenskem, italijanskem in angleškem jeziku obravnava odnose med Slovenci in Italijani v štirih poglavjih – med letoma 1880 in 1918, v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno (1918-1941), v času druge svetovne vojne (1941-1945) in v povojnem obdobju (1945-1956). Pri tem se loteva tako vzrokov kot posledic ter širšega družbenega konteksta v teh obdobjih.Zunanja ministrica Tanja Fajon je v spremni besedi poudarila, da terja obravnava zapletenih zgodovinskih obdobij in z njimi povezanih bolečin veliko potrpljenja in preudarnosti. Prepričana je, da lahko Slovenija in Italija s sodelovanjem, kakršnega sta razvili v minulih letih, premagata tudi ostanke ponekod še tlečih nasprotij.

Elektronska verzija ponatisa je na voljo na spletni povezavi: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZEZ/Dokumenti/multilaterala/mednarodno-pravo/Slo-it-odnosi-1880-1956-ebook.pdf.