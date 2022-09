Na slovenskih šolah več stalnih šolnikov

V Italiji ob začetku šolskega leta 2022/2023 manjka približno 150-200.000 redno nameščenih učiteljev in profesorjev, 500 ravnateljev in 15.000 pripadnikov upravnega in pomožnega osebja, so ugotovili sindikati. V primeru slovenskih oz. dvojezičnih vrtcev in šol v Furlaniji - Julijski krajini je slika nekoliko boljša, čeprav težav ne manjka.

Kot izhaja iz podatkov, pridobljenih na Uradu za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu za FJK, bo v letošnjem šolskem letu v vrtcih in šolah 482 redno nameščenih šolnikov s pogodbo za nedoločen čas na skupnih 561 mest, medtem ko je bilo lani takih šolnikov 429. K temu je pripomogla izpeljava razpisov, objavljenih že v letu 2021, v prejšnjih dneh so podelili tudi 74 imenovanj za določen čas, vseeno pa primanjkuje še približno 50 učnih moči zunaj lestvic.

Kritičen pa je položaj glede upravnega in pomožnega osebja ter šolskih vodstev. Kar pet šol namreč nima svojega ravnatelja, tako da so vodenje morali prevzeti ravnatelji nekaterih drugih šol. Na šolah pa manjka kar sedem vodij uprav.

Slovenske oz. dvojezične vrtce in šole v FJK bo v novem šolskem letu obiskovalo verjetno nekaj več kot štiri tisoč učencev in dijakov, od tega 703 otrok v vrtcih, 1448 osnovnošolcev, 916 nižješolcev in 974 višješolcev. V prvem letniku otroškega vrtca bi tako bilo 211 malčkov, prvi razred osnovne šole bi obiskovalo 255 učencev, prvi razred nižje srednje šole 323 učencev, prvi letnik višje srednje šole pa 204 dijaki.