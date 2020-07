Na Snajperski aleji so umirali tudi otroci

Ob 25. obletnici genocida v Srebrenici (Primorski dnevnik se je tragedije spomnil z reportažo Mete Krese) so se svetovni mediji na razne načine spomnili tega dogodka in vojne v nekdanji Jugoslaviji, katere posledice so vidne še danes. Posebno v Bosni in Hercegovini in seveda v Sarajevu, ki je za zelo dolgo obleganje plačal zelo visoko ceno.

Priloga 7 italijanskega dnevnika Corriere della Sera objavlja reportažo novinarke Mare Gergolet (doma je iz Doberdoba), ki izpostavlja trpke sarajevske zgodbe v luči pretresljivih fotografskih posnetkov iz spletnega portala Sniper Aley Photo.

Portal nosi ime po zloglasni sarajevski Snajperski aleji, kjer so med obleganjem mesta srbski ostrostrelci pobijali Sarajevčanke in Sarajevčane, civiliste, ki so se borili za preživetje, med katerimi je bilo tudi veliko otrok.

Pobudnik fotografskega arhiva je Džemil Hodžić, ki so mu ostrostrelci 3. maja 1995, prav na dan ko so v Sarajevu proglasili premirje, ubili brata Amela. Danes Džemil Hodžić živi v Dohi (Katar), kjer se trudi za spletno arhiviranje fotografij iz rojstnega mesta. Veliko je fotografij o življenju otrok in mladostnikov v Sarajevu, da ne bi pozabili na žrtve in trpljenje mesta in meščanov.