Na Snežniku je štiri dni preživel na prostem

Konec dober, vse dobro. S temi besedami bi lahko opisali razplet iskalne akcije na Snežniku, ki je stekla, potem ko se je v soboto dopoldne za 69-letnim pohodnikom s Postonjskega izgubila vsaka sled. Po štirih dneh iskalne akcije so policisti v torek zvečer prejeli veselo novico. Pogrešani 69-letnik je po štiridnevni iskalni akciji na Snežniku v torek zvečer sam prišel do planinske koče.

Policisti so obvestilo, da se je za pohodnikom izgubila vsaka sled, prejeli v soboto. Z reševalci so obsežno iskalno akcijo začeli še isti dan in jo intenzivno nadaljevali v nedeljo, ponedeljek in torek. Reševalne ekipe so v tem času pregledale širše območje snežniškega pogorja ter večino tamkajšnjih jam in brezen. Iskalci so teren pregledovali z droni in helikopterjem. Pri iskanju so sodelovali policisti, gorski reševalci, gasilci treh prostovoljnih društev, pripadniki civilne zaščite, vodniki reševalnih psov in jamarji. Slovenskim reševalnim ekipam so pomoč nudili tudi gorski reševalci s Hrvaške. V torek zvečer pa je policijo poklical oskrbnik koče na Velikem Snežniku, pogrešani moški se je namreč po štirih dneh, ki jih je preživel na prostem, sam prebil do koče. Helikopterska posadka je izčrpanega in dehidriranega pohodnika takoj nato prepeljala na zdravljenje v Univerzitetni klinični center Ljubljana.