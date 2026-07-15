Pred stotimi leti se je rodil »Tržaški tiger«

V prvih dveh, treh desetletjih po drugi svetovni vojni je bil Trst ... boksarska velesila. Svetovna prvaka Nino Benvenuti in Duilio Loi ter evropski prvak Tiberio Mitri so ponesli njegovo ime širom v svet ringa. Benvenuti, letnik 1938, se je rodil v Izoli, a je boksarsko zrasel v Trstu. Svetovni prvak velterske kategorije je postal leta 1965, dve leti pozneje še srednje. Loi, letnik 1929, je začel svojo pot prav tako v Trstu, naslov svetovnega prvaka polveltrske kategorije je osvojil leta 1960. Tiberio Mitri je bil od treh tržaških boksarskih šampijonov najstarejši. V nedeljo, 12. julija, je preteklo sto let od njegovega rojstva. Izhajal je iz revne družine, živela je v Cavani. Pri desetih letih je izgubil očeta, zašel je v družbo tatičev, zasačili so ga in odvedli v poboljševalnico, iz katere je kaj kmalu pobegnil. V tistih letih je stopil prvič na ring v telovadnici v Ul. Rigutti in takoj opozoril na svoje boksarske sposobnosti.

Bil je tako nadarjen, da je po vojni, še ne dvajsetleten, postal poklicni boksar. Prvi dvoboj med profesionalci leta 1946 je zmagal s KO. V dveh letih je 25-krat stopil na ring (23 zmag, dva neodločena dvoboja, en sam poraz), preden je postal najprej italijanski prvak srednje kategorije in leto pozneje (1949) še evropski.Mitri je bil tehnično dobro podkovan, na ringu eleganten, poleg tega neustrašen, da se ga je kmalu oprijel vzdevek »Tržaški tiger«. Bil je tudi zelo lep blondinec, da so ženske padale za njim. Tiberio je izbral najlepšo, rojakinjo Fulvio Franco, ki je - čeprav iz Trsta, mesta Svobodnega tržaškega ozemlja - leta 1948, šele sedemnajstletna, osvojila naslov miss Italije. O njeni lepoti in postavi so pričale mere, ki so v mnogočem krojile takratna lepotna tekmovanja: 98-63-98.Tiberio in Fulvia sta postala mondeni par. O njiju se je razpisoval rumeni tisk, za Fulvio se je začela zanimati filmska industrija. Po nekaj italijanskih filmih s Totòjem jo je čakal Hollywood. Zakonca sta se podala v Združene države Amerike prav v času, ko se je Mitriju ponudila priložnost za naskok na naslov svetovnega prvaka srednjetežke kategorije. Dvoboj proti slavnemu Jakeu LaMotti v boksarskem svetišču Madisonu Square Gardenu je potekal 12. julija 1950, na Mitrijev 24. rojstni dan. Po petnajstih borbenih rundah je slavil LaMotta. Boksarski izvedenci so takrat ocenili, da Mitri ni stopil na ring stoodstotno pripravljen, premamila naj bi ga ljubosumnost, saj ne bi prenesel dvorjenja ameriških filmskih lepotcev ženi. Štiri leta pozneje sta se Tiberio in Fulvia razšla.Dvoboj z LaMotto (v Scorsesejevem filmu Raging Bull ga je mojstrsko upodobil Robert De Niro ...) je bil za Mitrija prelomnica. Potlej je še mnogo boksal, a brez svetovnega slovesa. V letih 1952-1954 je nanizal enajst zaporednih zmag in dva neodločena dvoboja, 2. maja 1954 je po minuti in petih sekundah s tehničnim KO premagal Britanca Randyja Turpina in spet postal evropski prvak srednje kategorije, tri leta pozneje, 1957, je dokončno snel boksarske rokavice. Med profesionalci se je spopadel v 101 dvoboju, jih 88 zmagal, sedem se jih je zaključilo neodločeno, le šestkrat je izgubil.