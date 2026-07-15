Za Bocen predlagajo okrožje, ki bi zagotovilo izvolitev Italijana

Bocenski poslanec Bratov Italije Alessandro Urzì je vložil amandma, s katerim bi volilni zakon, ki ga v teh dneh sprejemajo v poslanski zbornici, predvideval, da naj bi bilo eno od treh senatnih volilnih okrožij na Južnem Tirolskem »italijansko« oziroma tako, da bi zagotovilo izvolitev predstavnika italijanske narodnosti. Okrožji Meran in Brixen sta namreč »trdno« v rokah nemško govorečega prebivalstva, v bocenskem okrožju pa so bili izvoljeni tako italijanski parlamentarci kot pripadniki nemške narodne skupnosti.

Predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher je opozoril, da bi se bilo v primeru spremembe meja volilnih okrožij treba posvetovati z Dunajem, dejal pa je tudi, da bi se o vprašanju morala opredeliti tudi Južnotirolska ljudska stranka (SVP). Predsednik SVP Dieter Steger je komentiral, da gre za »na nek način razumljiv predlog«, saj bi dva nemška in en italijanski senator odražali jezikovna razmerja na Južnem Tirolskem.