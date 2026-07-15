Zavrnili amandma o slovenskem predstavništvu

V italijanski poslanski zbornici se nadaljuje obravnava predloga novega volilnega zakona za poslansko zbornico in senat. Danes je zbornica glasovala o amandmaju Južnotirolske ljudske stranke (SVP) in Union Valdotaine (UV), ki sta v dogovoru s stranko Slovenska skupnost vložili predlog o olajšanem zastopstvu slovenske narodne skupnosti, ki pa je bil zavrnjen z 207 glasovi proti 12 ob 130 vzdržanih, pri čemer je vzdržanje napovedala poslanka Demokratske stranke Debora Serracchiani kljub kritičnosti do predloga.

Predlog SVP in UV, ki so ga podpisali Renate Gebhard, Dieter Steger in Manfred Schullian (SVP) ter Franco Manes (UV) je predvideval izvolitev predstavnikov na reprezentativnih listah slovenske jezikovne manjšine, ki bi se predstavile izključno v deželi Furlaniji - Julijski krajini in bi dosegle vsaj en odstotek glasov na deželni ravni. Lista oz. liste bi se lahko predstavile samostojno ali v povezavi z drugimi listami, enega od poslanskih sedežev v volilnem okrožju FJK pa bi dodelili listi, ki bi dosegla vsaj en odstotek glasov. Če bi manjšinska lista nastopila v povezavi s koalicijo, ki bi pridobila tudi volilno nagrado, bi bil njen sedež vštet med tiste, pripisane omenjeni koaliciji.Ob tej priložnosti je vzdržanje Demokratske stranke napovedala poslanka le-te iz FJK Debora Serracchiani, ki je spomnila, kako je njena stranka predložila amandma, ki predlaga t. i. zaščitno klavzulo, ki bi spodbujala nastope slovenskih kandidatov na listah in bi tudi v slučaju, da noben slovenski kandidat ne bi dosegel zadostnega števila glasov, kljub temu zagotovila izvolitev. S tem bi zagotovili avtonomijo političnih sil ter politični proces participacije, odnosa in poslušanja slovenske narodne skupnosti ter predstavništvo le-te v širšem političnem okviru. Kritična pa je bila do amandmaja SVP in UV, ki po njenih besedah zagotavlja predstavništvo etničnim listam, kot da bi bila slovenska narodna skupnost nek tujek v odnosu do širše politične skupnosti, medtem ko bi prisotnost slovenskega kandidata na drugi politični listi predstavljala za le-to in za širšo politično razpravo dodano vrednost. Predlog SVP in UV po mnenju Serracchiani tudi ne odgovarja načinu politične organiziranosti manjšine same, enoodstotni volilni prag pa tvega, da se načenja ravnovesje, ki bi izšlo iz volilnega rezultata in bi na koncu ošibilo samo manjšinsko predstavništvo. Kljub vsem tem kritičnim pogledom pa je Serracchiani napovedala vzdržanje poslancev DS kot znak pozornosti do vprašanja predstavništva slovenske manjšine.

Oglasil se je tudi tržaški poslanec Akcije Ettore Rosato, ki je spomnil na obveze italijanske vlade v odnosu do slovenske vlade ter na recipročnost, saj ima italijanska manjšina v Sloveniji in na Hrvaškem zagotovljeno predstavništvo v obeh parlamentih, pa tudi na zaščitni zakon št. 38⁄2001. Rosato meni, da bi moralo pri vladi priti do občutljivosti, da se vprašanje reši, tudi da se pride naproti zahtevam po resnosti v odnosu do partnerjev. Na koncu pa je bil amandma kot že rečeno zavrnjen.Ker je DS skupaj z ostalo opozicijo iz protesta do dogajanja v poslanski zbornici umaknila skoraj vse amandmaje, vključno s tistima, ki se tičeta predstavništva slovenske manjšine v parlamentu, je pripravila skupno stališče, ki obsega vsebino omenjenih popravkov, ki gredo v smer zagotovitve slovenskega parlamentarca.