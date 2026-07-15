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Furlanščina

Topolino z zgodbo v furlanščini

V 3686. številki priljubljene revije je ena izmed zgodb napisana v lokalnem jeziku

Spletno uredništvo |
FJK |
15. jul. 2026 | 15:44
    Topolino z zgodbo v furlanščini
    Glavni junaki stripa Topolino govorijo v furlanščini( Goigest )
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V 3686. številki priljubljene revije Topolino, ki je od danes na voljo v trafikah v Furlaniji - Julijski krajini, bo ena izmed zgodb v furlanskem jeziku, posebna pa bo tudi naslovnica. Posebne številke z eno izmed zgodb v lokalnem jeziku oziroma narečju bodo izšle še v Bazilikati, Umbriji in Moliseju. V vsaki deželi bo naprodaj le revija s tamkajšnjo jezikovno različico. Za pripravo stripa v lokalnih narečjih in jezikih je založnik sodeloval z dialektologom Riccardom Regisem s turinske univerze. Za furlansko različico je Regis sodeloval s Federicom Vicariom.

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