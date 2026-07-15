Topolino z zgodbo v furlanščini

V 3686. številki priljubljene revije Topolino, ki je od danes na voljo v trafikah v Furlaniji - Julijski krajini, bo ena izmed zgodb v furlanskem jeziku, posebna pa bo tudi naslovnica. Posebne številke z eno izmed zgodb v lokalnem jeziku oziroma narečju bodo izšle še v Bazilikati, Umbriji in Moliseju. V vsaki deželi bo naprodaj le revija s tamkajšnjo jezikovno različico. Za pripravo stripa v lokalnih narečjih in jezikih je založnik sodeloval z dialektologom Riccardom Regisem s turinske univerze. Za furlansko različico je Regis sodeloval s Federicom Vicariom.