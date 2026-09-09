Na sobotnem prazniku priključitve Primorske več kot tisoč nastopajočih

Več kot tisoč nastopajočih bo na lipiškem hipodromu v soboto počastilo praznik priključitve Primorske k matični domovini. Slavnostna govornica na državni proslavi, ki se bo pričela ob 11. uri, bo predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar.

Prireditev prirejajo Občina Sežana, Združenje borcev za vrednote NOB Sežana in Kobilarna Lipica s podporo vseh primorskih občin, režirala jo je Katja Pegan. Dogajanje bodo sooblikovali Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič, združeni primorski pevski zbori, združeni pevski zbori kraško-brkinskih osnovnih šol, združeni pihalni orkester Krasa in Brkinov, kantavtorji Iztok Mlakar, Drago Mislej - Mef in Tinkara Kovač, skupina Špatula, primorske plesne šole, primorske mažoretke, primorski taborniki in skavti, Padalska šola Paranoia in Lipiška jahalna šola.

Do Lipice tudi z avtobusom

Do prizorišča se bo mogoče pripeljati z osebnim vozilom, organizatorji pozivajo, naj bodo avtomobili polni, da bo prireditev čim bolj trajnostna in okolju prijazna. Parkiranje bo brezplačno, zemljevid prizorišča in parkirišč bodo na spletni strani sežanske občine objavili v prihodnjih dneh. Občine Sežana, Divača in Hrpelje - Kozina bodo sicer zagotovile tudi brezplačne avtobusne prevoze, ki bodo opravljali krožne vožnje na relacijah Sežana–Lipica–Sežana in Lokev–Lipica–Lokev. Brezplačni prevozi bodo organizirani tudi iz Divače ter na relaciji Javorje–Obrov–Lipica. Vozni red je objavljen na spletni strani občine Sežana.

Vstop na proslavo, ki bo trajala dobro uro, bo prost, da obiskovalci ne bodo lačni in žejni, bodo na stojnicah pred hipodromom skrbeli gostinci. Proslavi bo mogoče v živo slediti tudi prek televizijskega prenosa na prvem kanalu Televizije Slovenija in na radijskih valovih Radia Koper.

Prireditev so včeraj v Lipici predstavili župan Občine Sežana Andrej Sila, režiserka Katja Pegan, predsednik sežanskega odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Bojan Pahor in direktorica lipiške kobilarne Tatjana Vošinek Pucer. Kot so razložili, bodo poseben poudarek namenili Srečku Kosovelu ob 100-letnici njegove smrti. Prireditev so poimenovali po verzu »Jaz sem smehljajoča se luč« iz njegove pesmi Ves svet je kakor. Slednjo je posebej za sobotno prireditev tudi uglasbil Patrik Greblo. Premierno jo bodo izvedli združeni otroški pevski zbori s Tinkaro Kovač.