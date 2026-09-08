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Civilna zaščita iz FJK ob vremenskem poslabšanju izdala 36-urno rumeno opozorilo

Pričakujejo, da bo dogajanje najbolj intenzivno v osrednjem delu FJK ter na Tržaškem

Spletno uredništvo |
FJK |
8. sep. 2026 | 15:19
    Civilna zaščita iz FJK ob vremenskem poslabšanju izdala 36-urno rumeno opozorilo
    Civilna zaščita iz FJK pričakuje, da bodo lahko ponekod padle velike količine dežja (ARHIV)
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Civilna zaščita iz FJK je od 6. ure jutri (sreda) do 18. ure v četrtek objavila rumeno opozorilo zaradi neviht, tudi močnih, velikih količin dežja in močnega vetra. Izvzeti so gorski predeli FJK. Najmočnejše dogajanje pričakujejo v osrednjem nižinskem delu FJK ter na Tržaškem.

V sredo se bo višinska dolina poglabljala nad zahodnim Sredozemljem, pri čemer bodo nad FJK od jugozahoda dotekali zelo vlažni in nestanovitni tokovi, so zapisali.Jutri (sreda) se bodo pojavljale krajevne nevihte, ki bodo verjetnejše in pogostejše od popoldanskih ur. Zlasti ob morju bodo možne posamezne močne nevihte s krajevnimi obilnimi padavinami in okrepljenimi sunki vetra, opozarjajo. V četrtek se bodo zlasti v dopoldanskih urah v nižinah in ob morju pojavljale močne do obilne padavine, mestoma bodo lahko padle velike količine dežja, so še zapisali.

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