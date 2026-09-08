V Sloveniji prva obeležitev mednarodnega dne jam in krasa

Slovenija bo med 10. in 13. septembrom gostila prvo obeležitev mednarodnega dne jam in krasa, ki ga je lani ravno na slovensko pobudo uvedla Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), pri čemer bo v Postojni potekala mednarodna znanstvena konferenca, v Postojnski jami pa bo tudi osrednja slovesnost ob navzočnosti predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar. Slovenska predsednica je tudi častna pokroviteljica dogodkov ob prvem dnevu jam in krasa, svoje pokroviteljstvo je kajpak dal tudi Unesco, ob podpori in sodelovanju Slovenske nacionalne komisije za Unesco pa dogodke prirejajo Mednarodna speleološka zveza (UIS), Inštitut za raziskovanje krasa pri Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU), Park Postojnska jama, Park Škocjanske jame ter občini Postojna in Pivka.

Niz dogodkov so danes dopoldne orisali v prostorih Inštituta za raziskovanje krasa v Postojni, kjer so opozorili, kako je mednarodni dan jam in krasa nastal na pobudo UIS, ko je bila njegova predsednica Nadja Zupan Hajna, sicer znanstvena svetnica postojnskega inštituta. Pobudo je nato prevzela Republika Slovenija ter jo v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za Unesco, pristojnim ministrstvom in stalno delegacijo RS pri Unescu v Parizu vodila do razglasitve na Generalni konferenci Unesca leta 2025, so še sporočili iz Inštituta za raziskovanje krasa. Nadja Zupan Hajna je skupaj s predstojnico Inštituta za raziskovanje krasa Natašo Ravbar, znanstvenim svetnikom Francijem Gabrovškom, lastnikom družbe Postojnska jama Marjanom Batageljem in direktorico Parka Škocjanske jame Polono Kovačič tudi orisala potek dogodkov. Tako bo od 10. do 13. septembra potekala mednarodna znanstvena konferenca z naslovom Raziskujmo, razumimo in varujmo: k trajnostnemu upravljanju jam in krasa, ki bo v ospredje postavila trajnostno upravljanje jam in krasa ter pomen raziskovanja, izobraževanja in varovanja za trajnostni razvoj. 12. septembra pa bo v Postojnski jami potekala osrednja slovesnost, ki bo združila znanstveno in strokovno javnost, jamarsko in speleološko skupnost, odločevalce, predstavnike Unesca, člane diplomatskega zbora ter druge domače in tuje goste, udeležbo pa je potrdila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Mednarodni dan jam in krasa bodo obeležili tudi v Furlaniji - Julijski krajini, ki je »domovina kraških pojavov«, kot je deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro dejal na današnjem srečanju z novinarji v palači deželne vlade v Trstu, kjer je spored dogodkov orisal skupaj z odbornikom za proizvodne dejavnosti in turizem Sergiom Emidiom Binijem ter drugimi sodelavci. V naši deželi bo tako od 9. do 30. septembra potekala vrsta dogodkov v sodelovanju s področnimi društvi, krajevnimi upravami in upravitelji jam ter ustanovo PromoTurismo FVG. Posebej gre omeniti t. i. dneva odprtih jam, ko bo 12. in 13. septembra prost vstop v pet turističnih jam na deželnem ozemlju, v kar je dežela vložila 60.000 evrov: Jamo pri Briščikih in Pejco v Lascu na Tržaškem, Landarsko jamo v Benečiji, Zavarško jamo v Terski dolini in jamo pri Pradisu na Pordenonskem. Pri tem so organizatorji opozorili, da so vsi termini na brezplačen voden ogled omenjenih jam že zasedeni (prijavilo se je več kot 2600 ljudi), ostajajo na voljo osebni ogledi posameznikov v nekaterih jamah, pri čemer je potrebna prijava na e-naslov info@promoturismo.fvg.it. Med ostalimi dogodki so npr. razstava o raziskovanju jam, ki bo na ogled v Vidmu od 11. do 27. septembra, dalje obisk podzemnega sveta pod Kaninom 13. septembra. Isti dan bo tudi ekskurzija okoli Doberdobskega jezera, medtem ko bo 15. septembra v dvorani Luttazzi v skladišču 26 v Starem pristanišču v Trstu delavnica ob stoletnici publikacije Duemila grotte.