Na Špiču reševali pohodnico v težavah

Gorski reševalci iz Gumina so včeraj iskali 42-letno pohodnico iz Pordenona, ki se je znašla v težavah na Špiču v Julijskih predalpah. Malo pred 12.30 je poklicala na pomoč na interventno telefonsko število 112. Povedala je, da je prehodila Šeroko dolino, nato je malo pod vrhom Špiča zašla s poti in obstala na nevarnem območju, od koder ni mogla več nikamor. Gorski reševalci, ki so peš prišli na kraj, so nategnili vrv, z drugo vrvjo pa so jo privezali in zavarovali. Reševanje je bilo uspešno, pospremili so jo na gozdno stezo in malo pred 16. uro zaključili posredovanje.