Na Špiku nad Policami reševali slovenskega plezalca

Gorski reševalci iz Rablja, reševalci finančne policije in reševalni helikopter so danes okrog poldneva posredovali na Špiku nad Policami, kjer se je poškodoval 48-letni slovenski plezalec. Malo pod vrhom ga je zadel kamen, ki se je odvalil z višin, pri čemer si je domnevno zlomil roko. S soplezalcema se je primerno privezan in opremljen za ferato povzpel po Pipanovi lestvi in nameraval doseči vrh, ko se je nenadno pripetila nesreča. Padec kamna so verjetno sprožili kozorogi, so sporočili reševalci.