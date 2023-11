Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so sinoči malo pred 20. uro posredovali na športnem igrišču v Červinjanu, kjer se je na športnem dogodku poškodoval mladenič, star okrog 18 let. Na kraju so mu nudili najnujnejšo pomoč, nato so zaprosili za posredovanje helikopterja. Z njim so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo.