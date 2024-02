Na Štajerskem že vzcvetela zaščitena velikonočnica

Na zaščitenem rastišču v Boletini na Ponikvi pri Šentjurju in na Boču pri Rogaški slatini je že vzcvetela zaščitena velikonočnica. Kot je povedal predsednik Turističnega olepševalnega društva Ponikva Zlatko Zevnik, je glavna sezona za velikonočnico začetek marca, a ni več nič nenavadnega, če cveti že zadnji teden februarja, saj to ni več rastlina za veliko noč.

Velikonočnica cveti približno tri tedne. Kot je povedal Zevnik, bodo zato naslednje konce tedna uredili dežurstvo na Boletini in usmerjali turiste, ki si jo bodo prišli ogledati, ter rastlino tudi zavarovali.

O cvetenju velikonočnice poročajo na družbenih omrežjih tudi iz Turističnega informacijskega centra Visit Rogaška slatina. »Veselo sporočamo, da je edinstvena velikonočnica že pogumno zacvetela in začela napovedovati prihajajočo pomlad,« so zapisali, pri čemer vabijo na prijeten sprehod do njenega naravnega habitata, ki se nahaja med Planinskim domom Boč in Planinskim domom Velikonočnica. Opozarjajo tudi, da je velikonočnica zakonsko zaščitena, zato je kakršnokoli trganje ali izkopavanje strogo prepovedano. »Uživajte v njeni lepoti in jo pustite rasti tudi za prihodnje generacije,« so zapisali.

Velikonočnica je v Sloveniji zavarovana in uvrščena na rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst. Občina Šentjur je rastišče v Boletini pred leti zaščitila z odlokom, urejeno pa je bilo v okviru projekta Life.

Velikonočnica je stepska rastlina. Najboljši pogoji za njeno rast so sončna, kamnita in suha travišča, apnenčasta ali prodnata tla ter svetli gozdovi. Sodi v rod kosmaticev. Rastlina je poraščena z nežnimi svilnatimi dlačicami. Cveti zgodaj spomladi, v polnem razcvetu pa je običajno v času velike noči.