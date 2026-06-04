Na Stolu se je hudo poškodoval jadralni padalec

Danes dopoldne so policisti prejeli obvestilo, da se je na kobariškem Stolu nad Breginjem, pri vzletišču, huje poškodoval tuji jadralni padalec. Po prvih zbranih podatkih naj bi šlo za 67-letnega jadralnega padalca iz Nemčije, ki je tik ob vzletišču zaradi bočnega vetra z jadralnim padalom padel na cesto približno 20 metrov pod vrhom. Na kraju so posredovali gorski reševalci. Kasneje so hudo poškodovanega nemškega državljana (sum poškodbe hrbtenice in medenice) prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika, med njimi tudi policist gorske policijske enote, ter ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.