V Skopju uničujoči veter, na Hvaru in Visu meteocunami

V močnem neurju, ki je v torek prizadelo Skopje, je bilo poškodovanih 15 ljudi, nastala je velika gmotna škoda. Nujne službe so v štirih urah prejele več kot 8300 klicev na številko za klic v sili. Škodi zaradi neurij se niso izognili niti v Bosni in Hercegovini, na hrvaških otokih Hvar in Vis pa je meteocunami poplavil rivo.

V Skopju je močan veter v torek pozno popoldne odnašal dele streh, podiral drevesa in semaforje ter lomil veje, silovito deževje pa je povzročilo tudi poplavljanje domov.

Zdravniško pomoč je poiskalo 15 ljudi, večina z lažjimi poškodbami, čeprav nekateri še ostajajo v bolnišnici. Ena oseba je denimo utrpela poškodbe glave, ena pa zlom roke. Poškodbe so med drugim povzročili kos pločevine in strešniki, ki jih je odneslo s streh.

V neurju je bilo poleg številnih vozil poškodovanih tudi več objektov, med njimi mestna splošna bolnišnica in osnovna šola.

Na številki za klic v sili 112 so po podatkih centra za krizno upravljanje med 17. in 21. uro prejeli več kot 8300 klicev.

V BiH je neurje z obilnimi padavinami v torek poplavilo tudi ulice Sarajeva. Iz krajev južno od mesta so poročali o obilnem dežju, močnem vetru in toči, pri Kupresu zahodno od prestolnice pa je strela pokončala približno 30 ovc.

Nevihte z nalivi so v torek divjale tudi nad Jadranom, pozno popoldne pa je Hvar in Vis prizadel t. i. meteocunami. Gladina morja se je po poročanju lokalnih medijev najprej močno dvignila, tako da je poplavilo sprehajališči ob obali Visa in Starega Grada na Hvaru, nato pa se je morje umaknilo za približno pol metra pod običajno gladino.

Pojav meteocunamija povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Na Hvaru so ga zabeležili že pred tednom dni, v ponedeljek pa tudi na Lošinju.

Danes naj bi se vreme nad Jadranom po napovedih umirilo, za celotno hrvaško obalo pa še vedno velja rumeno vremensko opozorilo zaradi močnega vetra z orkanskimi sunki.