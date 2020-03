Na Tajskem ne bodo tolerirali prvoaprilskih šal o koronavirusu

Tajska pri prvoaprilskih potegavščinah o covidu-19 ne pozna šale. Tamkajšnja vlada je prebivalce danes posvarila, da je v nasprotju z zakonom, če ob 1. aprilu kogarkoli naplahtaš, da si okužen z novim koronavirusom, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tajska zakonodaja za širjenje lažnih novic predvideva zaporne in finančne kazni. V tej državi na jugovzhodu Azije so doslej potrdili 1700 okužb z novim koronavirusom ter 10 smrtnih žrtev covida-19, ki ga ta virus povzroča.

Od prejšnjega tedna na Tajskem veljajo izredne razmere zaradi pandemije. V prestolnici Bangkok so zaprta nakupovalna središča, šole in restavracije, v priljubljenih letoviščih Phuket in Pattaya so zaprte plaže.