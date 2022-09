Na Tolminskem huje poškodovan 53-letni italijanski motorist

Na Tolminskem se je včeraj pripetila prometna nesreča, v kateri je bil huje poškodovan 53-letni italijanski motorist, poročajo Primorske novice. Ko je peljal iz Mosta na Soči preko Kozaršč proti Novi Gorici, je pri Ušniku v križišču z glavno cesto Peršeti - Nova Gorica zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad vozilom. V desnem ovinku je zapeljal s ceste in trčil v varnostno ograjo, nekaj sto metrov drsel po njej, nato pa ga je vrglo preko kovinske ograje na bližnji travnik. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci NMP ZD Tolmin, ki so poškodovanemu motoristu nudili prvo pomoč in ga nato odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.