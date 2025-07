Koprski policisti so včeraj na počivališču Ravbarkomanda ustavili tovorno vozilo. Ugotovili so, da 26-letni voznik iz okolice Ljubljane nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi suma nepravilnosti so odredili za tovornjak za mešanje betona odredili izredni tehnični pregled. Ugotovili so čezmerno obrabo zgibov, pomanjkljivosti na svetlobnih virih in puščanje tekočin, ki škodujejo okolju. Izdali so plačilni nalog in podali obdolžilni predlog, sledi še hitri postopek zoper podjetje.