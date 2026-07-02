Stari validatorji se poslavljajo

Od 14. julija dalje bodo na avtobusih tržaškega javnega prevoza opustili uporabo vseh validatorjev papirnatih vozovnic. Na voljo bo le optični validator. Novost so včeraj napovedali na srečanju z novinarji v prostorih prevoznega podjetja Trieste Trasporti.

Posodobitev validacijskega sistema vozovnic se je začela leta 2022, ko je podjetje na svojih avtobusih namestilo nove validatorje z optičnimi čitalniki QR kod in kartic. Da ne bi svojih potnikov na vrat na nos postavilo pred drastično spremembo sistema, se je vodstvo podjetja odločilo, da bosta sistema sobivala, dokler bo mogoče, saj je uporaba papirnatih vozovnic, ki jih vstavimo v režo validatorja, globoko ustaljena navada med tržaškimi potniki, ne le med starejšimi. Napočil pa je čas spremembe, so včeraj dejali, kajti papirnatih validatorjev ne proizvaja več nobeno podjetje, prav tako zanje ni več na voljo rezervnih delov. A potnike naj ne skrbi, je bilo slišati, saj se bodo zlahka prilagodili optičnemu sistemu validacije, ki ga podjetje sproti izboljšuje.

Papirnate vozovnice bo treba torej od 14. julija dalje validirati na novejših digitalnih validatorjih oziroma čitalnikih. Na vsakem avtobusu sta dva, le na zgibnih avtobusih trije. Kdor ima papirnato vozovnico, jo bo po novem postavil pod optični čitalnik pod validatorjem in počakal na zeleno luč na zaslonu. Potniki, ki nimajo papirnate ali mesečnih ali letnih vozovnic, lahko kupijo od ena do deset vozovnic s sistemom brezgotovinskega plačevanja tako, da izberejo število potnikov, položijo kartico na napravo in počakajo na zeleno luč.

Da bi potnikom pomagali pri osvajanju novih navad, so pri TT posneli štiri videospote, v katerih korak za korakom pojasnjujejo, kako kupiti vozovnice s kartico oziroma kako po novem validirati papirnate vozovnice. Na ogled bodo na spletnih kanalih prevoznega podjetja in na avtobusih.