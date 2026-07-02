Na Sežanskem velika požarna ogroženost naravnega okolja

Na območju celotne sežanske občine velja od danes velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razglasil jo je župan Andrej Sila, veljala bo do preklica. V času razglašene velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano požiganje in odmetavanje gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, kuriti, kuriti kresove, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar ter izvajati ognjemete.

Gasilske enote, ki opravljajo javno gasilsko službo na območju občine Sežana, bodo s preventivnimi obhodi izvajale požarno stražo in opazovanje ter obveščale pristojne organe o kršitvah prepovedi v času razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja. O požaru ali o nevarnosti požara je potrebno nemudoma obvestiti Regijski center za obveščanje na telefonsko številko 112. Poostren nadzor bosta izvajala tudi Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija.