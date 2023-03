Na Trentinskem bodo odstrelili slovenskega medveda, potem ko je v nedeljo, 5. marca, v gozdu napadel moškega, sicer brata župana iz kraja Rabbi. Vest je sporočil predsednik pokrajine Trento Maurizio Fugatti. Po mnenju predstavnikov ustanove za zaščito živali Enpa gre za nesprejemljivo odločitev.

Gre za 18-letnega slovenskega medveda, ki so ga poimenovali MJ5. Skotil se je v Sloveniji leta 2005 medvedoma Maji in Jožetu, s katerima se je začelo preseljevanje slovenskih medvedov za poselitev alpskega območja v sklopu projekta Life Ursus. Na Trentinsko so ga prepeljali leta 2006 in se je do leta 2022 vseskozi pomikal, je povedal Fugatti, zlasti pa se je zadrževal na zahodnem Trentinskem in v pokrajini Bocen. Pokrajina Trento bo poskrbela za njegov ulov in nato za odstrel, ker meni, da gre za »problematično« žival, četudi doslej ni nikoli povzročal težav. Imel pa je pravi fizični napad na človeka, utemeljujejo odločitev.

Županovega brata, 39-letnega Alessandra Cicolinija, je slovenski medved napadel minulo nedeljo, 5. marca, ko se je s psom odpravil v gozdove nad dolino Rabbi. Povedal je, da se mu je medved nenadno približal in ga napadel, pri čemer ga je udaril v glavo in v roko. Naposled se mu je uspel izmuzniti, pri čemer se je medved oddaljil. Cicolinija so prepeljali v bolnišnico, kjer je bil hospitaliziran tri dni.