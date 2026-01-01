Na Trentinskem umrl 39-letni slovenski base skakalec

Leto 2026 se je začelo s tragedijo na Trentinskem, kjer je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa umrl 39-letni slovenski base skakalec oziroma base jumper. T. i. skok base je ekstremna različica športnega padalstva, 39-letnemu pa naj bi bil usoden skok z vrha Cima Capi, na območju med dolino Ledro in Gardskim jezerom. Kmalu po skoku naj bi moški trčil v zgornji del strme previsne stene in s padalom obvisel na višini približno 600 metrov, zataknjen med dvema grmoma.
Reševalce so okoli poldneva poklicali številni očividci, ki so v steni opazili padalo. Na kraj je takoj poletel helikopter gorske reševalne službe, reševalec, ki se je do moškega spustil z vrvjo, pa skakalcu ni mogel več pomagati. Zdravnik je potrdil njegovo smrt, sledila je akcija, s katero so truplo 39-letnika prepeljali v dolino.