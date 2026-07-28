Na Tržaškem se že začenja nov vročinski val

Ponekod se že danes začenja nov vročinski val. V Trstu bodo današnje temperature zaradi burje občutno višje od včerajšnjih. Ob 11. uri je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa na pomolu Bandiera namerila 29,7 stopinje Celzija, včeraj ob tej uri 24,2 stopinje Celzija, torej danes kar 5,5 stopinje več. Živo srebro bo danes v mestu v zalivu prvič po 18. juliju doseglo okrog 30 stopinj Celzija. Ravno zaradi burje so bile visoke tudi nočne temperature, ki se niso spustile pod 24,6 stopinje Celzija.

Kot smo že večkrat poročali, o vročinskem valu na območju z omiljenim sredozemskim podnebjem, se pravi, da na Primorskem in v nižinskih ter obmorskih predelih FJK, govorimo, ko je tri dni povprečna temperatura nad 25 stopinjami Celzija. Danes bodo pogoji izpolnjeni v Trstu in še ponekod na Tržaškem ter morda še deloma drugod, od jutri pa vse širše naokrog.

Prevladovalo bo sončno vreme.

Tudi v nadaljevanju tedna bo sončno in iz dneva v dan bolj vroče.