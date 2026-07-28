Na seznamu svetovne dediščine odslej tudi grški Olimp in plaže v Normandiji

Na seznam svetovne dediščine Organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) so po novem med drugim uvrščeni grški Olimp in plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile 6. junija 1944 izkrcale, da bi začele osvoboditev zahodne Evrope izpod nacistične Nemčije, je na srečanju v Busanu v Južni Koreji odločil odbor za dediščino.

Unescov odbor je obravnaval skupno 30 novih nominacij za uvrstitev na seznam svetovne dediščine. Eno od novih območij so plaže v Normandiji, kjer so se zavezniške sile izkrcale v času druge svetovne vojne. Območje zajema plaže Utah, Omaha, Gold, Juno in Sword ter druge spomenike, povezane z izkrcanjem zavezniških sil.

Poleg francoskih plaž je odbor na seznam svetovne dediščine uvrstil tudi širše območje grške gore Olimp. Olimp, ki se dviga 2917 metrov visoko, velja za mitološko bivališče grških bogov in ostaja ena najbolj priljubljenih grških znamenitosti. Grška kulturna ministrica Lina Mendoni je dejala, da gre za zgodovinski dan za Grčijo. Po njenih besedah uvrstitev na Unescov seznam svetovne dediščine predstavlja mednarodno priznanje prizadevanjem njeni državi, da zaščiti in ohrani to območje, ki simbolizira grško zgodovino in mitologijo.

Na seznam so uvrstili tudi deset gledališč v solastništvu, ki so jih med 18. in 19. stoletjem v sinergiji med javnimi ustanovami in zasebniki zgradili v Markah, Emiliji - Romanji in Umbriji, tako da ima Italija po novem na Unescovem seznamu 62. znamenitosti, s čimer je rekorderka v svetovnem merilu. »Italija je kulturna velesila,« je novico komentirala premierka Giorgia Meloni.