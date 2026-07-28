Vrača se repentabrska Noč vina

V četrtek se na očarljivo lokacijo svetišča na Tabru vrača repentabrska Noč vina. Prireditev spada v niz deželnih in državnih Noči vina, nosilci projekta so v sklopu Mest vina včlanjene občine.

Tudi letošnja noč vina bo čezmejna. Pokušnjo, ki se bo začela ob 19.30, soorganizirata Občina Repentabor in Občina Sežana. Vstopnina znaša 25 evrov, dodatnih pet bo treba odšteti za kavcijo za kozarec. Večer bo popestrila razstava papirnatih rož, ki so jih sestavile članice Razvojne zadruge Repentabor.

Svoja vina bodo točile kleti Bizjak, Damijan Milic, P’r St’ršin’veh, Miloš Skabar, Renzo Tavčar, Oštirjeva kmetija, Čotova klet, Renčel boutique wines, Vinska klet Štok, Vinarstvo Širca-Kodril, Vina Kras in Petelin-Rogelja. Lokalni gostilničarji pa bodo poskrbeli za kulinarično spremljavo domačim vinom. Svoje kuharske mojstrovine bodo predstavile restavracije iz Repna oziroma s Cola Križman, Brin in Carso Kras, izza odprte meje pa še gostilni Ravbar in Ruj iz Dola pri Vogljah.

V imenu Občine Repentabor prireja pokuševalski večer društvo Pro Loco Aurisina, za podrobnejše informacije so njegovi člani na voljo na prolocoaurisina@libero.it oziroma 348 5166126. Vstopnice si je mogoče v preprodaji nabaviti na spletni strani oziroma v fizičnih prodajalnah Ticketpoint. Na voljo pa bodo tudi na dogodku.