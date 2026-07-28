Občina Repentabor postala filmski set

V Furlaniji - Julijski krajini so včeraj in danes snemali prizore za mednarodno filmsko produkcijo People of the Book. Občina Repentabor je tako postala prizorišče filmske scene. Čeprav je dostop do snemališča zaprt za javnost in produkcija noče razkriti medijem podrobnosti o filmu, je dogajanje v okolici vzbudilo pozornost. Kostumografi, statisti in razni tehniki so se včeraj mudili pred cerkvijo na Tabru.

Film ameriškega režiserja Michaela Haussmana, znanega tudi po videospotih glasbenih zvezdnikov, se odvija na več lokacijah. Poleg Repentabra je včeraj snemanje potekalo na razgledni točki na Jezeru in na Napoleonski cesti med Opčinami in Prosekom. Danes pa se je filmska ekipa preselila v Čedad in okolico.

Film nastaja po istoimenskem romanu Pulitzerjeve nagrajenke Geraldine Brooks in pripoveduje zgodbo o znamenitem judovskem rokopisu »hagada« skozi čas. Zgodba se v knjigi dogaja v povojnem Sarajevu. Avstralska restavratorka dragocenih knjig Hanna ima nalogo, da restavrira znameniti sarajevski rokopis in na tak način spozna njegovo tragično zgodovino. Koliko je režiser zvest romanu, bo pa jasno šele ob ogledu filma.